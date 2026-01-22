Oscar 2026 | ecco come non sono andate le candidature

L'edizione degli Oscar 2026 ha suscitato molte discussioni sulle candidature, tra record di I Peccatori, l'impatto di Hamnet e le scelte di Paul Thomas Anderson. In questo articolo analizziamo come sono state selezionate le pellicole, i principali temi emersi e le dinamiche che hanno caratterizzato questa edizione, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sul processo di candidatura e sulle tendenze del momento.

Il record de I Peccatori, la potenza di Hamnet, la sfida di Paul Thomas Anderson, il peso dei film internazionali. Cosa ci dicono le nomination agli Academy Awards? Che il cinema ha ancora molto da dire. E Netflix? Parliamone. Pochi strattoni, qualche candidatura spuntata, assenti rumorosi, un record e due certezze inossidabili. Dopo il trionfo ai Golden Globe, Hamnet di Chloé Zhao e Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson sono i titoli che si contenderanno l'Oscar 2026 come miglior film, provando a sfuggire da I Peccatori di Ryan Coogler, che riesce a imporsi con un record mica male: 16 candidature, prima volta in assoluto in 98 anni di storia.

