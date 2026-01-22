Ormai lo usiamo tutti per pagare ma è pericolosissimo | così ti svuotano il conto in pochi minuti

L’uso delle carte contactless è ormai comune, ma comporta rischi di frode digitale. I truffatori sfruttano questa modalità per svuotare i conti in pochi minuti. Conoscere le tecniche di attacco e adottare semplici strategie di sicurezza è fondamentale per proteggere le proprie finanze. In questo articolo, analizziamo come operano i malintenzionati e cosa fare per difendersi efficacemente.

L'uso diffuso delle carte contactless espone milioni di italiani a nuove forme di frode digitale: ecco come agiscono i truffatori e quali strategie adottare per difendersi. Nel panorama dei pagamenti digitali, l'uso delle carte contactless è ormai diventato la norma per milioni di italiani, grazie alla comodità e alla rapidità delle transazioni. Tuttavia, dietro questa facilità d'uso si nascondono rischi significativi che possono portare al rapido svuotamento del conto corrente in pochi minuti, come mostrano i recenti casi di frodi e accessi non autorizzati. Il pericolo nascosto delle carte contactless per pagare.

