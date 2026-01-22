A Oria, un uomo di 25 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La compagna e le due figlie sono state trasferite in una località protetta. L'uomo ha riconosciuto di aver agito in modo eccessivo in diverse occasioni. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi concreti a tutela delle vittime di violenza domestica.

Ha anche ammesso di aver sbagliato, di aver esagerato in più di qualche occasione. La sua compagna e le sue due figlie, intanto, sono state trasferite in una località protetta e segreta. Un 25enne di Oria, invece, era ed è in carcere a Brindisi anche per questo motivo: in diverse occasioni, avrebbe incusso terrore non solo nei confronti della convivente - ormai esausta - ma persino della loro prole. La vicenda I militari dell'Arma sono intervenuti nell'abitazione della coppia, alla periferia del borgo federiciano. La richiesta d'aiuto era giunta direttamente dalla donna - una coetanea dell'arrestato - la quale aveva raccontato agli investigatori della compagnia di Francavilla Fontana di essere vittima di minacce di morte e aggressioni verbali pare da diversi mesi, di temere per la propria incolumità e per quella delle proprie bambine. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Oria, maltrattamenti in famiglia: 25enne arrestato. Compagna e figlie in località protetta

