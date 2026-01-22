Orgoglio Amaranto Parte il tesseramento

È iniziato il tesseramento di Orgoglio Amaranto, il comitato che dal 1923 rappresenta con passione la città. La nuova tessera, simbolo di appartenenza e tradizione, è ora disponibile per tutti i sostenitori. Con questa iniziativa, il gruppo rafforza il suo impegno nel mantenere vivo il legame con la comunità e il patrimonio sportivo locale. La presidente Enrica Cherici invita a condividere questa storia di orgoglio e continuità.

Dal 1923 Orgoglio della città. Questo il messaggio che campeggia nella nuova tessera socio del comitato Orgoglio Amaranto (nella foto la presidente Enrica Cherici). La campagna di tesseramento per il 2026 prenderà il via domani, venerdì 23 gennaio, con il primo di una serie di eventi. Dalle 18,30 alle 21.30 la sede del comitato in Curva Sud sarà aperta per un apericena popolare in cui i soci possono rinnovare la propria adesione a OA e i non soci sottoscrivere la tessera per la prima volta. Il tutto sarà accompagnato da un evento speciale grazie alla disponibilità dell'artista Paolo Antonio Toci, che esporrà i suoi ormai famosi decini.

