Ordine Ario Romano | chiesto rinvio a giudizio per sei appartenenti al gruppo antisemita

Sei membri dell'Ordine Ario Romano sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le indagini dei pubblici ministeri romani hanno evidenziato comportamenti che promuovono l’odio e la discriminazione, sollevando preoccupazioni sulla diffusione di ideologie estremiste nel contesto italiano. La vicenda si inserisce in un più ampio dibattito sulla tutela dei valori democratici e dei diritti umani

I giudici contestano il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa sono le accuse contestate dai pubblici ministeri romani. La procura capitolina ha chiesto il rinvio a giudizio per 6 appartenenti al gruppo antisemita 'Ordine Ario Romano', smantellato nel giugno del 2021 con un'operazione condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla procura di Roma. Fra questi c'è anche Francesca Rizzi, la donna che avrebbe vinto nel 2019 il concorso per 'Miss Hitler' sul social network russo 'VK'. "Affondare le navi delle ong nel Mediterraneo", "Le camere a gas una menzogna", chiesto il processo per il gruppo antisemita Ordine Ario Romano La procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio di sei membri dell'Ordine Ario Romano, gruppo antisemita smantellato nel 2021. Incendio nella Rsa dove morirono sei anziani, chiesto rinvio a giudizio per quattro persone (e per la società) Affondare le navi delle ong nel Mediterraneo, Le camere a gas una menzogna, chiesto il processo per il gruppo antisemita Ordine Ario Romano Chiesto il rinvio a giudizio per sei appartenenti al gruppo neonazista che propagandava odio antisemita sui social. Tra loro anche 'Miss Hitler' Propaganda e istigazione, pm Roma chiede rinvio a giudizio per 'Miss Hitler' Chiesto il processo anche per altri 5 appartenenti al gruppo antisemita 'Ordine Ario Romano', tre patteggiamenti e tre abbreviati, parti civili Ucei, Anpi e la senatrice Segre La procura di Roma ha ch ...

