Il confronto tra Viktor Orban e Volodymyr Zelensky evidenzia le tensioni geopolitiche in corso. Orban ha commentato la situazione in Ucraina, affermando che Zelensky si trova in una condizione difficile e che preferisce non risolvere il conflitto. Questa dichiarazione sottolinea le diverse prospettive dei leader europei sulla gestione della crisi e il ruolo delle rispettive nazioni nel contesto internazionale.

“Egregio Presidente Zelenskyy Mi sembra che non riusciremo a raggiungere un’intesa. Io sono un uomo libero al servizio del popolo ungherese. Tu sei un uomo in una situazione disperata che, ormai da quattro anni, non è in grado o non vuole porre fine a una guerra, nonostante il Presidente degli Stati Uniti abbia fornito ogni possibile assistenza per farlo. Pertanto, per quanto mi adulaste, non possiamo sostenere i vostri sforzi bellici. Il popolo ucraino, naturalmente, nonostante i vostri insulti accuratamente scelti, può ancora contare su di noi per continuare a fornire al vostro Paese elettricità e carburante, e continueremo anche a sostenere i rifugiati in arrivo dall’Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Orban a Zelensky: “sei in una situazione disperata e non vuoi mettere fine alla guerra”

Trump riceve Zelensky in Florida, l'incontro sul piano di pace per mettere fine alla guerra tra Ucraina e RussiaDonald Trump ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida, per discutere del piano di pace per la guerra tra Ucraina e Russia.

