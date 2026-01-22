Ora l’Ice di Trump arresta anche i bambini

Recentemente, l’Ice ha arrestato anche alcuni minori nel distretto scolastico di Columbia Heights, nel nord di Minneapolis. Tra le persone coinvolte ci sono un bambino di 5 anni e una bambina di 10 anni, fermati dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement nelle ultime settimane. Questa situazione solleva interrogativi sulle modalità di intervento e sulle implicazioni per le famiglie e le comunità interessate.

Quattro alunni del distretto scolastico di Columbia Heights, nel nord di Minneapolis, tra cui un bambino di 5 anni e una bambina di 10 anni, sono stati fermati nelle ultime due settimane dagli agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement (Ice). Lo hanno fatto sapere le autorità locali. La sovrintendente distrettuale, Zena Stenvik, ha riferito in una conferenza stampa che il bambino è stato arrestato insieme al padre nel vialetto di casa dopo essere tornato dalla scuola materna. I minori arrestati dall’Ice. Stenvik ha dichiarato che gli agenti hanno pattugliato i quartieri, circondato le scuole, seguito gli autobus e fermato gli studenti in vari momenti della giornata.🔗 Leggi su Open.online

ICE, ora anche Trump ha il suo esercito personale. Per me una nuova forma di fascismoL’istituzione di un esercito personale da parte di ICE, ora anche con il coinvolgimento di Trump, solleva interrogativi sulla stabilità democratica.

NXT 20.01.2025 L’ICE arresta un innocente immigrato italianoIl 20 gennaio 2025, l’ICE ha arrestato un immigrato italiano ritenuto innocente.

All The President's Criminals

Argomenti discussi: ICE, ora anche Trump ha il suo esercito personale. Per me una nuova forma di fascismo; Chi sono gli agenti dell’ICE negli USA e perché i loro metodi stanno indignando l’Occidente; Minneapolis, l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatore; Gli agenti dell’Ice trasformati nella polizia politica di Trump contro stranieri e radical chic.

#Trump mostra in conferenza stampa i volti degli arrestati in Minnesota dall'#ICE e attacca i somali: esplode la polemica - facebook.com facebook

Trump celebra il primo anno con le foto dei migranti arrestati - la Repubblica x.com