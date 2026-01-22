Operato con successo a Montesilvano l' ibis ferito a fucilate i carabinieri indagano sull' accaduto

I carabinieri stanno investigando sull’incidente che ha coinvolto un ibis ferito a fucilate nelle campagne di Penne. L’animale, raro esemplare, è stato sottoposto a un intervento chirurgico che si è concluso con successo. L’attenzione ora si concentra sulla ricerca di chi abbia causato il danno, per garantire la tutela della fauna locale e prevenire futuri episodi simili.

Il Parco nazionale condanna la caccia illegale. Il Comune di Penne: "Atto indecente". L'esemplare è stato recuperato da un "cittadino consapevole" che lo ha portato al Cras Lago di Penne. Negli ultimi decenni l’Ibis eremita è diventato un emblema della biodiversità più minacciata Si è concluso "con successo" l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il raro esemplare di Ibis ferito a fucilate nelle campagne di Penne. Eseguito a Montesilvano, nell’ambulatorio Veterinario Vestina, da Gianmaria Antonazzo, l’intervento, "delicato e difficile, ha avuto successo grazie alla tempestività dell’intervento e alle buone condizioni fisiche dell’esemplare recuperato a poche ore dall’abbattimento".🔗 Leggi su Ilpescara.it

Penne, ferito a fucilate uno dei due Ibis eremita avvistati nei giorni scorsi: la specie è a rischio di estinzioneNelle campagne tra la vallata del Pescara e Penne, è stato ferito a fucilate uno dei due Ibis eremita recentemente avvistati.

Leggi anche: Ibis uccisi a fucilate. Ambientalisti critici: mancano guardiacaccia

Raro ibis ferito a fucilate nel Pescarese, 'operato con successo'(ANSA) - PESCARA, 22 GEN - È stato operato con successo da Gianmaria Antonazzo nell'Ambulatorio Veterinario Vestina un giovane Ibis eremita ferito da una fucilata a Penne, nel Pescarese. L'intervent ...

