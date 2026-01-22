Operaio di 24 anni muore schiacciato sotto un macchinario agricolo

Un giovane di 24 anni, Andrea Cricca, ha perso la vita in un incidente sul lavoro presso un'azienda agricola, dove è stato schiacciato da un macchinario. L'incidente ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro e l'importanza di rispettare le norme di prevenzione. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.

Andrea Cricca aveva solo 24 anni ed è morto schiacciato da un macchinario agricolo nell'azienda dove lavorava. La tragedia si è consumata in borgo Case sparse, a Brusasco (Torino), nella serata del 21 gennaio.L'allarme e la morteIl giovane, residente a Monteu da Po, lavorava per l'azienda.🔗 Leggi su Today.it

