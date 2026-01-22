Open day per raccontare agli studenti gli sbocchi professionali

La Scuola Dieffe, centro di formazione riconosciuto nel Veneto, invita gli studenti all’Open Day per scoprire le opportunità professionali nei settori dell’enogastronomia e dell’ospitalità. Un’occasione per conoscere i corsi offerti e approfondire le possibilità di inserimento nel settore, elemento fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della regione. La giornata è pensata per fornire informazioni chiare e utili ai giovani interessati a costruire il proprio futuro professionale.

La Scuola Dieffe, polo di eccellenza veneto nella formazione nei settori dell'enogastronomia e dell'ospitalità, si presenta ai futuri professionisti del comparto, strategico per la regione Veneto. La scuola superiore, che fa riferimento a fondazione San Nicolò, ha organizzato degli open day per.

