Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 24 e 25 Gennaio 2026

Lunedì 24 e martedì 25 gennaio 2026 si svolgerà a Roma un open day dedicato alla Carta d’Identità Elettronica. L’evento offre l’opportunità di conoscere le modalità di rilascio e aggiornamento del documento, senza appuntamento e in modo semplice. È un’occasione per informarsi sulle procedure e i requisiti necessari, contribuendo a facilitare il processo di ottenimento della carta elettronica.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio. Nella giornata di sabato 24 è prevista l’apertura straordinaria dei Municipi II, VI, VII e IX. Nella giornata di domenica, restano aperti i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 23 gennaio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.🔗 Leggi su Funweek.it

Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma: 17 e 18 Gennaio 2026L’Open Day dedicato alla Carta di Identità Elettronica si svolgerà a Roma il 17 e 18 gennaio 2026.

Carta d’identità elettronica a Roma: nuovo open day sabato 17 e domenica 18 gennaioA Roma, gli uffici anagrafici dei Municipi III e XIII parteciperanno a un open day dedicato alla Carta d’identità elettronica nei giorni 17 e 18 gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | CIE, open day 17 e 18 gennaio; Carta di identità elettronica: Open day il 17 e 18 gennaio; Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 gennaio; Open day a Roma per la carta d'identità elettronica: ecco quando.

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 17 e 18 gennaio: dove e come prenotarsiSabato 17 e domenica 18 gennaio gli ex Punti Informativi Turistici PIT di piazza Sidney Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di ... fanpage.it

Carta d'identità a Roma: open day sabato 24 e domenica 25 gennaioNel fine settimana torna nella Capitale l'appuntamento per ottenere il nuovo documento. Ecco tutti gli sportelli anagrafici aperti durante il weekend ... romatoday.it

Carte di identità cartacee non più valide: 4 giorni di open day per passare al formato elettronico Dal 3 agosto 2026 i vecchi documenti non saranno più validi Open day a Fondi per consentire a tutti i cittadini ancora in possesso di documento cartaceo di passar - facebook.com facebook

Carta d'identità a Roma: open day sabato 24 e domenica 25 gennaio ift.tt/HjTGJvk x.com