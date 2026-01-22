Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 24 e 25 Gennaio 2026

Partecipa all’Open Day dedicato alla Carta d’Identità Elettronica a Roma, che si terrà il 24 e 25 gennaio 2026. L’evento offre l’opportunità di conoscere il processo di rilascio e di ricevere informazioni utili sulla nuova modalità di identificazione digitale. Due giorni di incontri e approfondimenti, pensati per cittadini e professionisti interessati a conoscere le novità del documento elettronico.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio. Nella giornata di sabato 24 è prevista l’apertura straordinaria dei Municipi II, VI, VII e IX. Nella giornata di domenica, restano aperti i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 23 gennaio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.🔗 Leggi su Funweek.it

Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma: 17 e 18 Gennaio 2026L’Open Day dedicato alla Carta di Identità Elettronica si svolgerà a Roma il 17 e 18 gennaio 2026.

#Arpino – Open Day per la Carta d'Identità Elettronica: Anagrafe aperta sabato 31 gennaio