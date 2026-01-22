Omicidio Tarna l’avvocato di Andrea Vescovo | Probabile disturbo di personalità Nessun accordo per uccidere

L’avvocato di Andrea Vescovo ha dichiarato che il suo assistito potrebbe soffrire di un disturbo di personalità, senza che ci siano prove di un accordo per commettere l’omicidio di Sergiu Tarna. Vescovo, accusato di essere coinvolto come complice del vigile Salvagno, sarà sottoposto a controlli per valutare la sua salute mentale, in vista delle future procedure giudiziarie.

Andrea Vescovo, accusato di essere il complice del vigile Salvagno nell'omicidio di Sergiu Tarna, sarà sottoposto a controlli per accertare la sua salute mentale. Raggiunto da Fanpage.it l'avvocato Fabio Crea esclude l'esistenza di un accordo per uccidere.🔗 Leggi su Fanpage.it Delitto Tarna, l'avvocato di Vescovo: «Dubito abbia sparato»L'avvocato Fabio Crea, difensore di Andrea Vescovo, esprime dubbi sulla responsabilità del suo assistito nel caso dell’omicidio di Sergiu Tarna. «Non ha sparato mio figlio». La mamma di Vescovo, presunto complice nell'omicidio TarnaUna madre affronta il dolore di vedere arrestare il proprio figlio in casa, accusato di un grave reato. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Delitto Tarna, l'avvocato di Vescovo: Dubito abbia sparato; MIRA | OMICIDIO TARNA, L’AVVOCATO DI SALVAGNO: STA PRENDENDO COSCIENZA; Omicidio del barman, il vigile dalla cella: Non ho sparato io. Il punto sulle indagini: l'auto della fuga a Valencia, la caccia al complice e al video hot con la trans; MESTRE | OMICIDIO TARNA, L’AVVOCATO DI VESCOVO: NUOVO INTERROGATORIO POTREBBE CHIARIRE I DUBBI. Omicidio Tarna, l’avvocato di Andrea Vescovo: Probabile disturbo di personalità. Nessun accordo per uccidereAndrea Vescovo, accusato di essere il complice del vigile Salvagno nell'omicidio di Sergiu Tarna, sarà sottoposto a controlli per accertare la sua salute ... fanpage.it MESTRE | OMICIDIO TARNA, L’AVVOCATO DI VESCOVO: «NUOVO INTERROGATORIO POTREBBE CHIARIRE I DUBBI»21/01/2026 MESTRE – Omicidio Tarna. Si svolgerà con tutta probabilità alla fine della prossima settimana il secondo interrogatorio davanti ai pm, di Vescovo, complice di Riccardo Salvagno, accusato di ... antennatre.medianordest.it Lady Bruneth, la spogliarellista al centro del video hot che avrebbe scatenato l'omicidio di Sergiu Tarna, è stata ascoltata dai Carabinieri. Durante l’interrogatorio, ha risposto alle accuse mosse dal vigile Salvagno, indagato per il delitto. Cosa è emesro sulla vi - facebook.com facebook Il video hot, il ricatto e l’omicidio di Sergiu Tarna: Lady Bruneth risponde al vigile Salvagno davanti ai Carabinieri x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.