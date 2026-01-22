omicidio di camorra nel napoletano 8 fermi per la morte di ottavio colalongo blitz antidroga nel casertano

Otto persone sono state fermate dai Carabinieri di Castello di Cisterna nell’ambito di un’indagine sulla morte di Ottavio Colalongo, avvenuta a Scisciano il 17 dicembre scorso. I fermati, emersi dall’attività della Dda di Napoli, sono ritenuti responsabili dell’omicidio e di un blitz antidroga nel Casertano. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’evento e le eventuali responsabilità coinvolte.

Sono ritenute responsabili dell’omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso a Scisciano lo scorso 17 dicembre, le otto persone a cui i Carabinieri di Castello di Cisterna hanno notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Dda di Napoli (pm Henry John Woodcock). Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, l’omicidio è maturato nell’ambito di uno scontro tra clan per il controllo dei territori di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano. I mandanti del raid costato la vita a Colalongo, finito con un colpi di pistola al viso quando era già a terra, sono già detenuti e l’inchiesta dei militari e della Procura di Napoli ha fatto luce anche sulle dinamiche criminali dell’area nord della provincia di Napoli, evidenziando un sistema di alleanze tra organizzazioni operanti anche ad Afragola, Acerra e in parte della provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Killer in azione nel napoletano, alle 20.30 ucciso in un agguato a Scisciano Ottavio Colalongo, 48 anni, ritenuto vicino a clan Filippini

