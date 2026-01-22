omicidio di camorra nel napoletano 8 fermi di carabinieri e dda

Otto persone sono state fermate dai Carabinieri di Castello di Cisterna in relazione all’omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto a Scisciano il 17 dicembre scorso. Le misure di fermo, emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riguardano sospetti ritenuti responsabili dell’omicidio nel contesto della criminalità organizzata della zona. L’indagine prosegue per fare luce sui motivi e le dinamiche dell’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono ritenute responsabili dell’omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso a Scisciano lo scorso 17 dicembre, le otto persone a cui i Carabinieri di Castello di Cisterna hanno notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Dda di Napoli (pm Henry John Woodcock). Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, l’omicidio è maturato nell’ambito di uno scontro tra clan per il controllo dei territori di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano. I mandanti del raid costato la vita a Colalongo, finito con un colpi di pistola al viso quando era già a terra, sono già detenuti e l’inchiesta dei militari e della Procura di Napoli ha fatto luce anche sulle dinamiche criminali dell’area nord della provincia di Napoli, evidenziando un sistema di alleanze tra organizzazioni operanti anche ad Afragola, Acerra e in parte della provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

