Omicidio Colalongo in azione un killer dall’Avellinese

Il caso dell'omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto il 17 dicembre a Scisciano, in provincia di Napoli, ha sollevato molteplici interrogativi. Un killer proveniente dall’Avellinese è stato identificato come responsabile, arrivando appositamente sul luogo del delitto. Questa vicenda evidenzia dinamiche criminali complesse e solleva questioni sulla criminalità organizzata nella regione. Di seguito, i dettagli sulle indagini e sui risvolti di questa difficile vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Per eliminare Ottavio Colalongo la sera del 17 dicembre scorso a Scisciano, in provincia di Napoli, giunse un killer dall’Avellinese, appositamente prelevato e poi accompagnato sul luogo del delitto. Emerge dalle indagini che oggi hanno consentito di notificare nuove accuse a otto indagati, alcuni dei quali, come il sicario, già detenuti. Il delitto, secondo i carabinieri di Castello di Cisterna e la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, fu architettato dal gruppo malavitoso Luongo, Aloia e Covone per guadagnarsi il controllo delle piazze di spaccio e le estorsioni gestite dai rivali del gruppo criminale dei Filippini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

