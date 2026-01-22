Omicidio a Scisciano la guerra che non si nasconde | domani l' interrogatorio di Cava

A Scisciano, il 17 dicembre, si è verificato un omicidio che ha scosso la comunità locale. Ottavio Colalongo è stato ucciso mentre era in sella al suo scooter Honda SH. Domani si terrà l’interrogatorio di Cava, nell’ambito delle indagini che cercano di fare luce su quanto accaduto. Un episodio che evidenzia la presenza di tensioni e conflitti ancora aperti nella zona.

Il delitto Colalongo, le tensioni tra clan e la strategia delle nuove alleanze criminali nell’area nolana. Tra loro c’è Bernardo Cava, esponente di primo piano dell’omonimo clan attivo a Quindici Il 17 dicembre, a Scisciano, Ottavio Colalongo muore sotto i colpi di una pistola.È in sella al suo scooter, un Honda SH. Una moto lo affianca. Due uomini. Sparano. Cade. Quando è già a terra arriva l’ultimo colpo, al volto. Serve a chiudere la storia. Poi se ne vanno. Succede per strada. Tra le case. Alla luce di tutto.Queste cose non si fanno di nascosto. Passano le settimane. La Direzione distrettuale antimafia di Napoli dispone il fermo di otto persone.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Omicidio di camorra, 8 fermi per il delitto di Scisciano: guerra tra clan nell’area nord di NapoliOtto persone sono state fermate nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Scisciano, avvenuto il 17 dicembre scorso. Omicidio a Scisciano, fermate 8 persone per l’omicidio di Ottavio ColalongoNella giornata del 17 dicembre, a Scisciano, si è verificato l’omicidio di Ottavio Colalongo, collegato a tensioni tra gruppi criminali per il controllo delle aree di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Omicidio di camorra nel Napoletano, 8 fermi di carabinieri e Dda; Ucciso per volere dei vertici del clan: i nomi degli 8 fermati per la faida nel Nolano; Ucciso in strada a Scisciano, otto fermi. Dietro il delitto uno scontro tra clan; Camorra, omicidio di Ottavio Colalongo: otto fermi nella notte. I nomi. Scisciano, omicidio Colalongo, otto fermi: Delitto ordinato dai vertici del clanSCISCIANO - L’inchiesta sull’omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso a colpi di pistola lo scorso 17 dicembre in via Garibaldi a Scisciano, porta la firma ... marigliano.net Omicidio di camorra, 8 fermi per il delitto di Scisciano: guerra tra clan nell’area nord di NapoliOtto persone fermate per l’omicidio di Ottavio Colalongo a Scisciano. La Dda di Napoli ricostruisce lo scontro tra clan nell’area nord. 2anews.it Maxi blitz delle forze dell’ordine contro la camorra tra le province di Napoli, Caserta e Avellino. In azione dall’alba di oggi centinaia di uomini di carabinieri e polizia. L’OMICIDIO DI SCISCIANO (NA): 8 FERMI Otto persone sono state fermate dai Carabini - facebook.com facebook La faida silenziosa nell’area vesuviana: l’omicidio di Ottavio Colalongo non è un delitto isolato, ma l’epilogo di una contrapposizione camorristica radicata da anni nell’area vesuviana. Afragola, Acerra, Scisciano, San Vitaliano e Marigliano sono i territori conte x.com

