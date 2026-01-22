Omicidio a Scisciano fermate 8 persone per l’omicidio di Ottavio Colalongo

Nella giornata del 17 dicembre, a Scisciano, si è verificato l’omicidio di Ottavio Colalongo, collegato a tensioni tra gruppi criminali per il controllo delle aree di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano. Le autorità hanno fermato otto persone in relazione a questo episodio, che si inserisce in un contesto di scontri tra clan per il predominio territoriale nella zona.

L’omicidio di Colalongo avvenuto a Scisciano il 17 dicembre sarebbe legato a scontri tra clan per il controllo dei territori di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano. Otto persone fermate dalla DDA di Napoli. I Carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito otto provvedimenti di fermo nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili dell’omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso lo scorso 17 dicembre a Scisciano. Il provvedimento è stato emesso dalla DDA di Napoli sotto la direzione del pm Henry John Woodcock. Secondo le indagini, l’omicidio sarebbe maturato nell’ambito di un conflitto tra clan per il controllo dei territori di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

