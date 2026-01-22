Oltre l’abito un dono per aiutare i fragili

“Oltre l’Abito”, mostra di raro fascino nell’accogliente Casa Degli Artisti in Corso Garibaldi 89, ma che qui non si conclude. Autrice, a quasi 77 anni, delle 20 creazioni eccezionalmente esposte al pubblico è Selene Giorgi, che le presenta nell’ambito del progetto Poco tempotempo infinito. Cosa significa? "Poco tempo rimane a una donna dai capelli grigi che però ha un messaggio da tramandare per sempre". Con abiti senza tempo? "Così infatti sono stati definiti, riconoscendo che io non sono una creatrice di moda. Rifiuto il Fast Fashion, che deve sempre essere al passo con il mercato, cambiare continuamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

