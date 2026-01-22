Oltre allo sci c' è di più Vi spiego cosa serve per il rilancio della montagna

Oltre allo sci, ci sono molte opportunità per il rilancio della montagna. La Regione Friuli Venezia Giulia, felice del ritorno della Coppa del Mondo di sci alpino a Tarvisio dopo quindici anni, lavora per valorizzare tutte le risorse del territorio. Un percorso che mira a promuovere uno sviluppo sostenibile e duraturo, integrando sport, cultura e ambiente per un futuro più stabile e attrattivo.

Numeri ottimi per la Coppa del mondo di sci alpino femminile che si è svolta a Tarvisio. E bene anche le presenze sulle piste. Ci si domanda, però, se questi investimenti siano sufficienti per risanare la crisi che riguarda le terre alte regionali La Regione Friuli Venezia Giulia ha guardato con soddisfazione al ritorno della Coppa del mondo di sci alpino a Tarvisio dopo quindici anni. “Un risultato costruito nel tempo, attraverso un percorso di crescita che ha portato il territorio a riconquistare credibilità e fiducia a livello internazionale”. A sottolinearlo è stato il presidente Massimiliano Fedriga, riguardo alla tappa tarvisiana della massima espressione del circo bianco.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Oltre allo sci c'è di più. "Vi spiego cosa serve per il rinacio della montagna"Oltre allo sci, ci sono molte altre attività e aspetti da considerare per il rinascimento delle località di montagna.

Juventus, Spalletti sul mercato “Vi spiego cosa serve”Luciano Spalletti ha commentato la situazione attuale del mercato della Juventus e le caratteristiche della rosa a disposizione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: La pista da sci sintetica del Nevegal accende il dibattito: È uno strumento di transizione perché il modello anni '80 non funziona più. Ma questa soluzione non convince tutti; Code insostenibili per lo sci? C’è un esempio da seguire; C'è la neve a Piano Battaglia ma per sciare si dovrà attendere: impianti aperti non prima del 24 gennaio; Cinque posti dove sciare in Svizzera senza fare ore di viaggio.

Il Pendio Bianco - Storia sociale dello sciVenerdì 31 gennaio alle 17.30, presso il Ristorante Quattro Cime di Zambla Alta, si terrà l’iniziativa Il pendio bianco. Storia sociale dello sci... in Val Serina, promossa dalla Biblioteca comunale ... ecodibergamo.it

Montagna piemontese, cinque esperienza da fare oltre lo sci. Dallo snowkite allo Sled Dog. Dove farlo e con chiC’è un inverno fatto di ruote larghe sulla neve, biciclette che scendono dalle piste, cascate da scalare, slitte trainate da cani e camminate notturne. Le idee tra Piemonte e Valle d’Aosta ... torino.corriere.it

Hai già scoperto la Kyminasi Diet È molto più di una dieta: è un percorso strutturato per dimagrire da 3 ad oltre 50 Kg, in tempi brevi senza alcun rischio e sotto controllo medico. Da oggi puoi iniziarlo con me. Nel carosello ti spiego: Cos'è la Kyminasi Diet - facebook.com facebook