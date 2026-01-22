Olimpiadi invernali in tv a rischio la redazione di Rai Sport proclama lo stato di agitazione

Le Olimpiadi invernali potrebbero non essere trasmesse in tv a causa dello stato di agitazione proclamato dalla redazione di Rai Sport. La protesta nasce dalle contestazioni alle decisioni del direttore Paolo Petrecca, già oggetto di sfiducia da parte dei giornalisti. La situazione solleva dubbi sulla copertura dell’evento, a due settimane dall’inizio delle competizioni. Restano da chiarire gli sviluppi di una vicenda che coinvolge il mondo dell’informazione sportiva.

Olimpiadi invernali in bilico a due settimane dalla partenza in tv. La redazione di Rai Sport ha proclamato lo stato di agitazione contestando le scelte del direttore Paolo Petrecca, già sfiduciato due volte dall'assemblea dei giornalisti sportivi e a inizio anno dalla redazione di RaiNews di cui era a capo.

