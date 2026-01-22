Roma Capitale e Cortina d’Ampezzo hanno firmato un protocollo d’intesa per collaborare nell’ambito delle Olimpiadi 2026. La collaborazione mira a rafforzare il supporto operativo della Polizia locale durante l’evento, garantendo una gestione efficace delle attività di sicurezza e ordine pubblico nelle due città coinvolte. La decisione è stata approvata dalla Giunta capitolina, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata preparazione per le competizioni in programma nel prossimo anno.

La Giunta capitolina ha deliberato lo schema di Protocollo d’intesa tra Roma Capitale e il Comune di Cortina d’Ampezzo, con l’obiettivo di fornire un sostegno operativo nell’organizzazione dei servizi di Polizia locale durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Questi eventi si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio e dal 6 marzo al 15 marzo. Il Protocollo è stato firmato dai sindaci delle due città, Roberto Gualtieri e Gianluca Lorenzi, ed è frutto di una richiesta di collaborazione avanzata dal Comune di Cortina d’Ampezzo. Tale richiesta è stata formulata per affrontare la complessità organizzativa dell’evento e il notevole afflusso di persone e veicoli previsto durante i Giochi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Olimpiadi 2026: siglato protocollo Roma Capitale e Cortina d’Ampezzo per supporto Polizia locale

Roma invia 50 agenti di polizia locale a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026Roma invierà 50 agenti di polizia locale a Cortina d’Ampezzo in vista delle Olimpiadi invernali 2026.

Polizia locale alle Olimpiadi. Milano-CortinaIl Comune di Abbiategrasso si integra nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, affidando agli agenti di Polizia locale il ruolo di rappresentanti ufficiali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Verso Milano Cortina 2026: Ecco chi sono le tedofore veneziane; Olimpiadi, la spinta del commercio: Potrebbero avere l’effetto Expo. Pronte vetrofanie e spillette; Treviso: Prefettura, Questura e Ulss 2 insieme contro il bullismo; Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano - Cortina 2026: emessi francobolli celebrativi.

Olimpiadi, il Garante invita le parti sociali alla tregua sugli scioperi durante Milano Cortina 2026CORTINA - Niente scioperi durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. È l'invito della Commissione di garanzia sugli scioperi rivolto alle parti sociali. Nel dettaglio il Garante ... ilgazzettino.it

La Stampa. . Il minimo sindacale è la sospensione della ratifica all’Europarlamento dell’accordo commerciale siglato a luglio con Donald Trump, già concordata dai leader dei principali gruppi politici. Non solo: la Commissione è pronta a rispolverare la reintro - facebook.com facebook