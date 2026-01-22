Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la ventitreesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, con l’incontro tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas. In questa occasione, i tifosi potranno seguire la partita in diretta TV, in streaming o in occasione del programma dedicato. Di seguito, tutte le informazioni su orario, canali e modalità di visione dell’incontro.

Appuntamento oggi per la ventitreesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita lo Zalgiris Kaunas. All’ Allianz Cloud di Milano va in scena una sfida di enorme peso specifico nella corsa alla post-season europea, con due squadre coinvolte direttamente nella lotta per un posto nei play-in, in un vero e proprio spareggio anticipato. Momento delicatissimo per l’Olimpia Milano, messa spalle al muro dalle due pesanti sconfitte consecutive contro Stella Rossa e Real Madrid, che hanno allontanato la zona play-in di due successi. I ko, diversi per andamento ma ugualmente dolorosi sul piano psicologico, impongono una reazione immediata alla squadra di Peppe Poeta, chiamata a non sbagliare negli scontri diretti casalinghi se vuole restare agganciata al treno della post-season. 🔗 Leggi su Oasport.it

