Oggi il Consiglio Europeo Sollievo Danimarca e Svezia | Il lavoro alleato è servito

Oggi si svolge il Consiglio Europeo, con attenzione sulle recenti evoluzioni tra Danimarca e Svezia, che hanno trovato un accordo strategico. Prima della conclusione della giornata, si sono registrati segnali di sollievo, con il ritiro delle minacce commerciali e un’intesa sulla cooperazione nell’Artico in ambito Nato. Le dichiarazioni di Donald Trump a Davos avevano suscitato reazioni di preoccupazione, evidenziando l’atmosfera di incertezza internazionale.

Prima della svolta serale con il ritiro della minaccia dei dazi e l’annuncio di un’intesa in ambito Nato sull’ Artico, il duro discorso di Donald Trump a Davos aveva ricevuto reazioni preoccupate. "La giornata si è conclusa meglio di quanto fosse iniziata", ha detto in serata con un malcelato sollievo il ministro degli esteri danese Lars Lokke Rasmussen. Ma ha mantenuto una certa cautela: "Hanno avuto un incontro proficuo (Trump e il segretario Nato, Rutte, ndr) –che ha affrontato un aspetto che riguarda anche la Danimarca: la situazione della sicurezza nell’Artico". Soddisfazione è stata espressa anche da parte del primo ministro olandese Dick Schoof sul social X: "L’aspetto positivo è che è stato compiuto un passo verso la de-escalation e che la questione dei dazi del 10 per cento è stata tolta dal tavolo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

