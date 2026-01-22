Oggi si svolge il Consiglio Europeo, con attenzione sulle recenti evoluzioni tra Danimarca e Svezia, che hanno trovato un accordo strategico. Prima della conclusione della giornata, si sono registrati segnali di sollievo, con il ritiro delle minacce commerciali e un’intesa sulla cooperazione nell’Artico in ambito Nato. Le dichiarazioni di Donald Trump a Davos avevano suscitato reazioni di preoccupazione, evidenziando l’atmosfera di incertezza internazionale.

Prima della svolta serale con il ritiro della minaccia dei dazi e l’annuncio di un’intesa in ambito Nato sull’ Artico, il duro discorso di Donald Trump a Davos aveva ricevuto reazioni preoccupate. "La giornata si è conclusa meglio di quanto fosse iniziata", ha detto in serata con un malcelato sollievo il ministro degli esteri danese Lars Lokke Rasmussen. Ma ha mantenuto una certa cautela: "Hanno avuto un incontro proficuo (Trump e il segretario Nato, Rutte, ndr) –che ha affrontato un aspetto che riguarda anche la Danimarca: la situazione della sicurezza nell’Artico". Soddisfazione è stata espressa anche da parte del primo ministro olandese Dick Schoof sul social X: "L’aspetto positivo è che è stato compiuto un passo verso la de-escalation e che la questione dei dazi del 10 per cento è stata tolta dal tavolo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oggi il Consiglio Europeo. Sollievo Danimarca e Svezia: "Il lavoro alleato è servito"

Groenlandia, il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, convocherà un Consiglio Europeo straordinarioIl presidente del Consiglio Europeo, António Costa, ha annunciato la convocazione di un Consiglio Europeo straordinario, in seguito alle recenti tensioni legate alla Groenlandia.

Ucraina, oggi il Consiglio Europeo: al centro il nodo asset russi. Raid Mosca in diverse regioni, feriti – La direttaOggi a Bruxelles si apre il Consiglio Europeo, con focus sul nodo degli asset russi e il loro possibile utilizzo per sostenere l’Ucraina.

Argomenti discussi: Intelligenza artificiale: il Consiglio spiana la strada alla creazione di gigafactory di IA; Guerra dei dazi: l’Ue si sveglia, Berlino prudente; Italia verso il no al Board of Peace di Trump; Groenlandia, l’Ue risponde alle minacce di Trump: l’ipotesi di dazi da 93 miliardi contro gli Usa.

Consiglio europeo, asset russi al centro. Tusk: «Soldi oggi o sangue domani in Europa». Merz: «Troveremo una soluzione»«Il principio politico è quello di aiutare gli ucraini, quindi anche da un punto di vista finanziario, bisogna vedere qual è lo strumento idoneo a raggiungere l'obiettivo. Ci sono più ipotesi sul ... ilmattino.it

Guerra Ucraina, Ue lavora al prestito ponte, più tempo per asset. Trump: «Più vicini ad accordo ma Kiev si sbrighi»Un prestito Ue all'Ucraina basato sui beni congelati alla Russia sarebbe il «modo più giusto» per finanziare Kiev nei prossimi due anni. Lo sostiene il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in ... ilmattino.it

