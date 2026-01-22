Oggi si ricorda San Vincenzo da Saragozza, martire del IV secolo. Durante le torture subite, egli mantenne la fede e continuò a pregare, diventando esempio di devozione e coraggio. La sua testimonianza rimane un simbolo di fedeltà al Signore anche nelle prove più dure.

Martire spagnolo del IV secolo, san Vincenzo da Saragozza morì pregando il Signore anche sotto le atroci torture che gli erano state inflitte, lasciando una testimonianza di fede incrollabile. Santo molto venerato in Spagna, san Vincenzo da Saragozza, che viene ricordato oggi 22 gennaio, fu un martire e visse tra il III e il IV secolo. Tra le poche informazioni della sua vita ci sono però dettagliati racconti relativi al suo martirio. Era un diacono e collaborava assiduamente con il suo vescovo, Valerio. Era apprezzato per le sue tante qualità e per il suo grande coraggio. Era in corso la persecuzione ai cristiani da parte dell’imperatore Diocleziano e in questo contesto si inserisce la vita di questo Santo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 22 gennaio, San Vincenzo da Saragozza: quelle preghiere al Cielo, levate persino sotto tortura

San Vincenzo di Saragozza: Martire Celebrato il 22 GennaioSan Vincenzo di Saragozza è una figura importante nella tradizione cristiana, ricordata il 22 gennaio di ogni anno.

Leggi anche: Quelle chat da cui scappare a gambe levate

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: San Gaudenzio 2026: il programma delle celebrazioni della patronale; Il Santo del giorno 22 gennaio: San Vincenzo di Saragozza; La fiamma olimpica a Venezia: la tappa del 22 gennaio; Almanacco | Giovedì 22 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Giovedì 22 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoOggi è il 22 gennaio. Chi è nato in questo giorno possiede un animo profondo e idealista, con una forte attrazione per l’arte, la conoscenza e le grandi cause. È una persona capace di lasciare ... trevisotoday.it

Almanacco | Giovedì 22 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl politico della Pennsylvania Budd Dwyer si suicida in diretta televisiva, il corpo dell'attore Australiano Heath Ledger viene trovato senza vita nel suo appartamento a New York: ricorrenze, avvenime ... modenatoday.it

Le copertine delle 9 province siciliane di oggi, 22 gennaio 2026 facebook

Alcune immagini della Presentazione degli agnelli nella memoria di sant’Agnese, vergine e martire, svoltasi nella Cappella di Urbano VIII oggi, 21 gennaio 2026. Vatican Media x.com