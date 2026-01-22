Offese reiterate alla ex da cui deve stare a distanza | arrestato

Nella serata di martedì 20 gennaio, i carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno arrestato un uomo di 40 anni, su disposizione del tribunale di Pisa. L’arresto è stato eseguito in seguito a reiterate offese alla ex compagna, che avevano reso necessaria l’applicazione di misure restrittive. L’uomo dovrà ora affrontare un percorso di approfondimento giudiziario presso la struttura detentiva.

CASTELFRANCO DI SOTTO – Nella serata di martedì (20 gennaio), i carabinieri della stazione di Castelfranco di Sotto, hanno arrestato un uomo di 40 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Pisa. L'uomo era gia? sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l'ausilio del braccialetto elettronico, a seguito di precedenti condotte riconducibili al reato di atti persecutori nei confronti di una donna. Nonostante il dispositivo elettronico ne segnalasse la posizione, l'uomo ha adottato strategie elusive per continuare a tormentare la vittima. La misura cautelare è stata ritenuta necessaria poiché sussistevano fondati motivi per ritenere che le condotte potessero essere reiterate, esponendo la persona offesa a un grave e attuale pericolo per la vita e l'integrità fisica.

