Offerta di lavoro per un elettromeccanico con diploma

Il centro per l’impiego di Chieti ricerca due elettromeccanici con diploma per un'azienda specializzata in installazione e manutenzione di ascensori. La figura si occuperà di interventi tecnici e di assistenza sugli impianti, garantendo efficienza e sicurezza. L’offerta è rivolta a candidati qualificati, motivati e disponibili a lavorare su tutto il territorio. Si richiede diploma di scuola superiore e conoscenze di base nel settore elettromeccanico.

Per un'azienda che si occupa di installazione e manutenzione di ascensori, il centro per l'impiego di Chieti ricerca 2 elettromeccanici. La risorsa dovrà occuparsi di montaggio ascensori con utilizzo di elettroutensili (avvitatore, trapano, mola, paranchi).È preferibile che la risorsa sia in.

