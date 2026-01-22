Offerta alla Juventus | il Chelsea lo vuole in prestito

Il Chelsea ha manifestato interesse per un calciatore della Juventus, proponendo un’operazione di prestito per rafforzare la propria rosa. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe portare a una collaborazione tra i due club, con l’obiettivo di valorizzare il giocatore e soddisfare le esigenze di entrambe le parti. Restano da definire i dettagli dell’accordo e le eventuali condizioni.

Il Chelsea guarda in casa Juventus per rinforzare la propria rosa ed è pronto a mettere sul piatto un'offerta di prestito per un calciatore di proprietà bianconera. Il Chelsea vuole un calciatore della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it I campioni del mondo in carica, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbero pronti a chiedere alla Juventus il cartellino di Douglas Luiz fino al termine della stagione. Il centrocampista brasiliano, salutata la Juventus in prestito durante la scorsa estate per trasferirsi al Nottingham Forest, sta facendo bene in Premier League ed è finito nel mirino del Chelsea.

