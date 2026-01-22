Il Napoli si trova attualmente in una fase di stallo a causa delle restrizioni sul calciomercato, che hanno limitato le operazioni del club. Questa situazione ha portato a una riflessione sulle strategie future, con alcune voci che ipotizzano l’ingresso di una nuova pretendente per alcuni giocatori. La squadra affronta così un momento di incertezza, mentre si cercano soluzioni per rafforzare la rosa senza poter effettuare investimenti significativi.

Situazione complicata in casa Napoli. Le restrizioni sul calciomercato, e il conseguente “mercato a saldo zero”, hanno complicato e non poco i piani del club azzurro. Per acquistare nuovi calciatori, come risaputo, i partenopei devono necessariamente vendere: la cessione di Lucca si complica, ma spunta il Bologna di Italiano. Mercato Napoli, Lucca frena l’uscita: il Bologna ci prova. Il Napoli non ha potuto operare come avrebbe voluto in questa sessione invernale, ci si aspettava qualche rinforzo sin dai primi giorni utili ma le restrizioni hanno rallentato tutto. La quasi certa cessione di Noa Lang al Galatasaray potrebbe sbloccare almeno un colpo per la trequarti di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Occhio Napoli, stallo per la situazione di Lucca? Spunta un’altra pretendente

Clamoroso Napoli, il top club piomba su Lucca: nuova pretendente per l’azzurroIl Napoli si affaccia sul mercato invernale con interesse per il giovane attaccante Lucca, che sta attirando l’attenzione di diversi club.

Leggi anche: Da Hojlund a Lucca: 9 acquisti e 137 milioni dopo, il Napoli è in stallo. E aspetta Big Rom

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Nazione: La Fiorentina vuole 16 milioni per Fortini. Occhio a Juve e Napoli, sono sul giocatore; Trattativa per Lucca al Benfica in stallo per il prezzo esagerato, e la Premier ci soffia l'affare sackedo agli azzurri; Dragusin-Roma, trattativa nel caos: il Napoli ci prova; Infortuni Napoli l’esito degli esami per Rrahmani e Politano | doppia lesione!.

Nazione: La Fiorentina vuole 16 milioni per Fortini. Occhio a Juve e Napoli, sono sul giocatoreFirenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comOcchi puntati poi sulle uscite. msn.com

ULTIM'ORA NAPOLI: SI SBLOCCA IL MERCATO OCCHIO ALLE NOVITÀ facebook