Nyt | Agli Usa piccole zone Groenlandia

Recentemente si è discusso di un possibile accordo tra Stati Uniti e Groenlandia, che prevederebbe la cessione di alcune piccole porzioni di territorio groenlandese agli Stati Uniti. In queste aree, gli Stati Uniti potrebbero sviluppare basi militari. La notizia solleva interrogativi sulle implicazioni geopolitiche e sulla sovranità della regione, sottolineando l’importanza di monitorare gli sviluppi di questa possibile intesa.

Nyt: nei colloqui Nato ipotesi di sovranità Usa su parti della GroenlandiaNelle recenti discussioni della Nato, si ipotizza una possibile sovranità limitata degli Stati Uniti su alcune aree della Groenlandia, come parte di accordi strategici e militari.

Trump valuta pagamenti agli abitanti della Groenlandia per separarsi dalla Danimarca e unirsi agli UsaRecentemente, si è diffusa la notizia che gli Stati Uniti starebbero valutando l’offerta di pagamenti agli abitanti della Groenlandia come incentivo per favorire una possibile separazione dalla Danimarca e un'eventuale adesione agli Stati Uniti.

Un trattato del 1951 dà già carta bianca agli Usa in Groenlandia

Nyt, 'l'intesa sulla Groenlandia prevede il controllo Usa di piccole zone'L'accordo raggiunto sulla Groenlandia prevederebbe la cessione agli Stati Uniti della sovranità su piccole porzioni di territorio groenlandese, dove gli Stati Uniti potrebbero costruire basi militari. quotidiano.net

