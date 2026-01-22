Nelle recenti discussioni della Nato, si ipotizza una possibile sovranità limitata degli Stati Uniti su alcune aree della Groenlandia, come parte di accordi strategici e militari. Donald Trump ha inoltre annunciato il ritiro delle minacce di dazi verso l’Europa, sottolineando il raggiungimento di un’intesa che potrebbe influenzare il futuro dell’isola e delle relazioni internazionali.

Mercoledì sera Donald Trump ha smorzato i toni con l’Europa ritirando la minaccia dei dazi e annunciando di aver raggiunto «la cornice di un futuro accordo» con la Nato sul destino della Groenlandia, dopo una giornata di colloqui in cui i funzionari dell’Alleanza hanno discusso anche l’ipotesi che gli Stati Uniti possano ottenere una forma di sovranità limitata su porzioni dell’isola, destinate a basi militari. I dettagli emergono da ricostruzioni fornite da funzionari occidentali al New York Times. Lo schema ricalca quello delle basi britanniche di Cipro. Secondo tre alti funzionari informati sui colloqui, durante le riunioni tra i vertici militari Nato è stata presa in considerazione una soluzione che consentirebbe a Washington di esercitare sovranità su «piccole sacche di territorio» in Groenlandia per fini strategici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nyt: nei colloqui Nato ipotesi di sovranità Usa su parti della Groenlandia

Groenlandia, raggiunto accordo Trump-Nato: scongiurata l’ipotesi dazi. Rutte: “Non si è discusso di sovranità” – La direttaNella serata del 21 gennaio è stato firmato un accordo tra Donald Trump e la Nato, rappresentata da Mark Rutte, riguardante la Groenlandia.

Il gioco delle parti fra Trump e Rubio sulla Groenlandia. Il fattore Nato e l’ipotesi di un accordo Il confronto tra Trump e Rubio sulla Groenlandia riflette tensioni e interessi strategici legati alla regione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Basi militari USA in Groenlandia

Argomenti discussi: Groenlandia, giravolta di Trump: Intesa con la Nato, niente dazi. Il NYT: Basi USA sull'isola - Svezia: la sospensione dei dazi non significa che la Nato è fuori pericolo; Il Segretario della Nato Rutte: Stiamo discutendo su come rendere l'Artico più sicuro. Trump: Io ho salvato l'Alleanza Atlantica; Groenlandia, Trump a Davos: Definito con Rutte quadro futuro accordo. Niente dazi. LIVE; Groenlandia, giravolta di Trump: Intesa con la Nato, niente dazi. Il NYT: Basi Usa sull’isola.

Trump fa marcia indietro sulla Groenlandia: no ai dazi e ottimo accordo con la Nato, scrive il Tycoon su Truth. Dopo un colloquio con il segretario della Nato, Mark Rutte, il presidente degli Stati Uniti ci ripensa e ammorbidisce le sue posizioni - facebook.com facebook

Lungo e cordiale colloquio telefonico con @SecRubio. Al Segretario di Stato americano ho confermato la mia presenza a Washington alla riunione di febbraio sui #MineraliCritici. Ho espresso l’apprezzamento per il sostegno degli Stati Uniti alla liberazione di x.com