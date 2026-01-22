Nuovo ospedale di Lanciano Marsilio e Verì | Iter più complesso rispetto a Vasto e Avezzano

Il nuovo ospedale di Lanciano sta procedendo secondo un iter più articolato rispetto a quello di Vasto e Avezzano. Attualmente, il progetto definitivo è in fase di finalizzazione, con previsioni di approvazione entro il 2026 da parte del Ministero della Salute e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, segnando un passo importante verso la realizzazione dell’opera.

“Il progetto definitivo è in fase di completamento e il cronoprogramma prevede nel corso del 2026 l’approvazione da parte del ministero della Salute e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Successivamente è prevista la pubblicazione della gara d’appalto integrata per la progettazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it

