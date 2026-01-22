Nuova Zelanda frana travolge campeggio Molti dispersi – Il video

Una frana causata dalle intense piogge nel nord della Nuova Zelanda ha coinvolto un campeggio, provocando numerosi dispersi. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso e valutano l’entità dei danni. La situazione è in fase di monitoraggio e si attendono aggiornamenti sulle persone coinvolte.

Una frana ha travolto un campeggio nel nord della Nuova Zelanda, a causa delle forti piogge. Diverse persone risultano disperse, hanno riferito la polizia e i soccorritori. La frana ha seppellito e schiacciato un blocco di servizi igienici del campeggio, situato ai piedi del Monte Maunganui, un vulcano spento, secondo video e foto diffusi dai media locali. Testimoni e soccorritori hanno confermato di aver sentito voci sotto le macerie. Il vice commissario di polizia Tim Anderson ha dichiarato ai giornalisti presenti sul posto che il numero dei dispersi era di poche decine, senza fornire ulteriori dettagli.🔗 Leggi su Open.online

Nuova Zelanda, frana su un campeggio: molti dispersi fra cui bambiniUna frana ha interessato un campeggio in Nuova Zelanda, causando la scomparsa di alcune persone, tra cui bambini.

N. Zelanda: frana su campeggio, 'molti dispersi fra cui bambini'Una frana si è verificata in un campeggio in Nuova Zelanda, causando la dispersione di alcuni ospiti, tra cui bambini.

Nella notte una frana si è abbattuta sul campeggio Beachside in Nuova Zelanda, travolgendo tende e camper e seppellendo diverse persone, tra cui anche dei bambini.

I servizi di emergenza in Nuova Zelanda sono alla ricerca di diverse persone, tra cui una bambina, che si ritiene disperso dopo che una frana ha colpito un campeggio durante le tempeste

