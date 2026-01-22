Nuova Zelanda frana su un campeggio | molti dispersi fra cui bambini

Una frana ha interessato un campeggio in Nuova Zelanda, causando la scomparsa di alcune persone, tra cui bambini. Le autorità stanno intervenendo per le ricerche e le operazioni di soccorso. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle persone coinvolte.

(Adnkronos) – Una frana ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda, seppellendo diverse persone, tra cui bambini. Il disastro è avvenuto durante la notte presso il campeggio ‘Beachside’, nella località turistica di Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda. Il comandante della polizia regionale Tim Anderson ha dichiarato che “molti bambini sono tra i dispersi”. Le squadre di emergenza stanno lavorando nell’area della frana per cercare di localizzare i sopravvissuti intrappolati. Mitchell ha confermato che tra i dispersi c’è anche una bambina. “Al momento è una questione delicata e in continua evoluzione”, ha affermato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

