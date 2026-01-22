Da venerdì, la nuova ferrovia Malpensa–Gallarate offre un collegamento più efficiente tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione. L’inaugurazione avvenuta il 22 gennaio mira a migliorare i collegamenti e ridurre il traffico nella zona di Saronno, offrendo un’opzione di trasporto più comoda e sostenibile per i viaggiatori e i pendolari locali.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha avviato l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Viaggio salvavita in Maserati per i Carabinieri di Milano che hanno trasportato farmaci urgenti per. Addio a Valentino Garavani, il grande stilista morto a 93 anni. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Nuova ferrovia Malpensa–Gallarate: da venerdì meno caos a Saronno

Lombardia, Lucente: "Nuova ferrovia T2 Malpensa-Gallarate cofinanziata da Regione"È stata inaugurata questa mattina la nuova ferrovia T2 tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.

Inaugurata la ferrovia che connette Malpensa a Gallarate in soli 8 minutiÈ stata inaugurata oggi, 22 gennaio, la nuova ferrovia che collega il terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa a Gallarate, lungo la linea del Sempione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Nella notte del 17 gennaio viene attivata la nuova ferrovia Gallarate-Malpensa; Inaugura la nuova ferrovia per Malpensa: queste le stazioni collegate; Nuova Ferrovia di Malpensa, da Gallarate le corse di prova del treno; La nuova ferrovia tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate sarà inaugurata ufficialmente il 22 gennaio.

Trasporti: da Malpensa a Gallarate in 8 minuti con nuova tratta ferroviariaLa nuova tratta ferroviaria che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione, è operativa dal 23 gennaio e chiude l’anello ferroviario intorno all'a ... quotidiano.net

Nuova ferrovia Malpensa–Gallarate: da venerdì meno caos a SaronnoÈ stata inaugurata il 22 gennaio la nuova tratta ferroviaria che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa con Gallarate, lungo la linea del ... ilnotiziario.net

La cerimonia della nuova ferrovia Gallarate-Malpensa Il viaggio inaugurale partirà dalla stazione di Milano Cadorna e percorrerà l’intera tratta fino a Gallarate, con ritorno al Terminal 2 - facebook.com facebook