Nubifragi in Sicilia il disastro dopo la mareggiata a Fondachello | il video dal drone

Dopo la recente mareggiata che ha interessato Fondachello, in provincia di Catania, si registrano ingenti danni causati dai nubifragi. Case e strade sono state danneggiate, molte zone sono allagate, e le conseguenze sono evidenti anche nel video ripreso dal drone. Questa situazione evidenzia l’impatto degli eventi climatici estremi sulla comunità locale e sulla rete infrastrutturale della zona.

Case e strade distrutte, cantine allagate. Sono ingenti i danni a Fondachello, in provincia di Catania, dopo la storica mareggiata che si è abbattuta lungo la costa. Intanto oggi è previsto il sopralluogo del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, accompagnato dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, proprio per verificare i danni provocati dal ciclone Harry. Alle 15.15 il ministro sarà sul lungomare di Santa Teresa Riva (Messina) e alle 16.15 sul lungomare di Ognina-Catania. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nubifragi in Sicilia, il disastro dopo la mareggiata a Fondachello: il video dal drone Mareggiata colpisce il litorale romano: da Ostia a Fregene, onde alte oltre due metri. Il video dal droneUna forte mareggiata interessa il litorale romano, da Ostia a Fregene, con onde che superano i due metri di altezza. Nubifragi record in Calabria, la mareggiata a Catanzaro costringe le persone ad abbandonare le case – VideoNegli ultimi quattro giorni, alcune zone della Calabria hanno registrato una quantità di pioggia pari a circa la metà della media annuale, causando nubifragi e allagamenti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Sicilia, Calabria, Sardegna: Harry devasta le coste, miliardi di danni - Messina, a Santa Teresa di Riva a lavoro per ripristinare luce e acqua; Allerta maltempo in Sicilia, corsa contro il tempo a Giardini Naxos; Maltempo in Sicilia, i danni del ciclone Harry, da Catania a Messina. FOTO; Nuova allerta maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, centinaia di evacuati. Ciclone Harry, maltempo in Sicilia Orientale: allerta nubifragi e venti oltre i 110 km/hMaltempo Ciclone Harry: la Sicilia Orientale sotto la pioggia. Allarme nubifragi e venti oltre i 110 km/h. Forti mareggiate sulle coste ... quotidianodiragusa.it Allerta rossa e ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna: gli ultimi aggiornamenti. Nuovi pesanti danni e disagi anche per le mareggiateUna violenta ondata di maltempo colpisce Sardegna, Sicilia e Calabria: allerte meteo, danni e pesanti disagi e scuole chiuse in diversi comuni. meteo.it Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, scuole chiuse in centinaia di comuni e nubifragi Le notizie in diretta x.com #CICLONE mediterraneo "Harry" pronto ad impattare sulla #Sicilia ionica nella giornata di domani. Attese raffiche in mare fino a 130 km/h che potranno generare onde di 6/9 metri. Possibili nubifragi con accumuli fino a tre cifre sulla Sicilia sud orientale. # - facebook.com facebook

