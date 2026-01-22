Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia nono giorno

Oggi si conclude la Novena ai Santi Sposi, giungendo al nono giorno di preghiera. In questo momento, rivolgiamo le nostre intenzioni per la famiglia e le persone a noi più care, affidandole alla benevolenza dei santi sposi. È un’occasione per rinnovare la fiducia e chiedere la loro intercessione affinché la nostra famiglia possa trovare pace, unità e serenità.

Concludiamo oggi la Novena ai Santi Sposi: nel nono giorno, presentiamo con fiducia ogni intenzione per la nostra famiglia e tutti nostri cari, certi di trovare in loro un incrollabile segno di speranza. Il tempo liturgico è scandito dal susseguirsi di appuntamenti di cui la Chiesa fa memoria e ci rende partecipi. Tra questi, la festa dello Sposalizio di Maria e Giuseppe, che viene ricordato il 23 gennaio. Ai Santi Sposi rivolgiamo con fiducia le nostre intenzioni, confidando nella loro potente intercessione presso Dio. Questa festa risale al 1400 ed è nata come espressione della fede del popolo di Dio, che ha visto in questo matrimonio, un evento fondamentale nella storia della Salvezza.

