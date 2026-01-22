Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia nono giorno

Da lalucedimaria.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si conclude la Novena ai Santi Sposi, giungendo al nono giorno di preghiera. In questo momento, rivolgiamo le nostre intenzioni per la famiglia e le persone a noi più care, affidandole alla benevolenza dei santi sposi. È un’occasione per rinnovare la fiducia e chiedere la loro intercessione affinché la nostra famiglia possa trovare pace, unità e serenità.

Concludiamo oggi la Novena ai Santi Sposi: nel nono giorno, presentiamo con fiducia ogni intenzione per la nostra famiglia e tutti nostri cari, certi di trovare in loro un incrollabile segno di speranza. Il tempo liturgico è scandito dal susseguirsi di appuntamenti di cui la Chiesa fa memoria e ci rende partecipi. Tra questi, la festa dello Sposalizio di Maria e Giuseppe, che viene ricordato il 23 gennaio. Ai Santi Sposi rivolgiamo con fiducia le nostre intenzioni, confidando nella loro potente intercessione presso Dio. Questa festa risale al 1400 ed è nata come espressione della fede del popolo di Dio, che ha visto in questo matrimonio, un evento fondamentale nella storia della Salvezza.🔗 Leggi su Lalucedimaria.itImmagine generica

Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giornoOggi prende avvio la Novena ai Santi Sposi, un momento di preghiera dedicato a chiedere protezione e grazia per la propria famiglia.

Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, secondo giornoIl secondo giorno della Novena ai Santi Sposi invita a rivolgere una preghiera per la propria famiglia, affidandola alla protezione e alla guida di questi santi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Preghiera del mattino 21 Gennaio 2026: Concedimi costanza nella fede; Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia secondo giorno; Preghiera del mattino del 22 Gennaio 2026: Signore illumina la mia vita; Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia terzo giorno.

novena ai santi sposiNovena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giornoInizia oggi la Novena ai Santi Sposi a cui chiediamo una grazia per superare ogni crisi e ritrovare la forza nelle fatiche quotidiane. lalucedimaria.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.