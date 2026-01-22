Novak Djokovic ha dichiarato di sentirsi bene nonostante le condizioni estreme degli Australian Open 2026. Le temperature elevate e l’umidità rappresentano una sfida significativa per i partecipanti, rendendo il torneo particolarmente impegnativo nei primi giorni di gioco. Le condizioni meteo influenzano l’andamento degli incontri e richiedono attenzione e adattamento da parte dei giocatori.

Le condizioni meteorologiche giocano ancora una volta un ruolo cruciale agli Australian Open 2026. Le elevate temperature diurne e l’alta umidità hanno reso il primo Grande Slam dell’anno un’incognita per i giocatori in questi primi giorni di torneo. È stato il caso anche di Novak Djokovic, che ha dovuto adattarsi alle difficoltà imposte dal clima. Il giocatore serbo ha vinto in tre set contro Francesco Maestrelli, ma ha dovuto faticare non poco per sopravvivere a una giornata di caldo intenso. Pochi minuti dopo aver conquistato la vittoria, Djokovic ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato delle condizioni di gioco a Melbourne, della sua pre-season e dell’importanza del lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic: “Agli Australian Open condizioni estreme, ma mi sento bene”

Francesco Maestrelli, da Pisa a Novak Djokovic agli Australian OpenFrancesco Maestrelli, tennista italiano proveniente da Pisa, ha raggiunto il secondo turno agli Australian Open 2026.

Australian Open 2026, Francesco Maestrelli cede in tre set a Novak DjokovicDurante gli Australian Open 2026, Francesco Maestrelli si è fermato al secondo turno, perdendo in tre set contro Novak Djokovic, numero 4 del seeding.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

VINTAGE Novak Djokovic The ten-time Australian Open Champion still coming up with the goods

Argomenti discussi: Darderi supera Baez. Musetti vince il derby con Sonego. Maestrelli si inchina a Djokovic - Delusione per il doppio azzurro. Bolelli-Vavassori subito fuori; Djokovic 'old style': il dritto in salto è pazzesco! VIDEO; Diretta Djokovic-Martinez oggi, primo turno Australian Open. Live risultato e aggiornamenti; Francesco Maestrelli all'esame Djokovic: Ma davvero devo sfidare Nole?. Giocava nel Pisa, ora sogna agli Australian Open.

È solo l'inizio Il primo Slam di Francesco Maestrelli termina al secondo turno, sulla Rod Laver Arena finisce 6-3, 6-2, 6-2 in favore di Novak Djokovic Termina al primo turno l'Australian Open di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sconfitti da Ho/J x.com

TROPPO DJOKOVIC PER MAESTRELLI Un Novak pressoché perfetto non lascia scampo a Francesco, che stringe i denti ma si fa superare in tre set dal serbo. Djokovic, in forma smagliante, approda al terzo turno degli Australian Open per la 18ª volta in - facebook.com facebook