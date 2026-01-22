Notte europea al Dall' Ara Il Bologna incrocia la storia del glorioso Celtic

Stasera alle 18, il Bologna torna in campo per la notte europea al Dall'Ara, affrontando il Celtic in un match importante per la stagione. Dopo la sconfitta nel Derby dell’Appennino, i rossoblù cercano una prova di carattere per risollevare il morale e riprendere il cammino in competizioni internazionali. Un'occasione per confrontarsi con una squadra storica e dimostrare il proprio valore in un contesto di rilievo.

Obbligato a cancellare la pessima prestazione nel Derby dell'Appennino di domenica scorsa, il Bologna si appresta a tornare in campo oggi alle 18.45 per affrontare i prestigiosi Celtic di Glasgow nell'incontro valido per il 7° e penultimo turno della Fase Campionato di questa Europa League.

