Notte europea al Dall' Ara Il Bologna incrocia la storia del glorioso Celtic
Stasera alle 18, il Bologna torna in campo per la notte europea al Dall'Ara, affrontando il Celtic in un match importante per la stagione. Dopo la sconfitta nel Derby dell’Appennino, i rossoblù cercano una prova di carattere per risollevare il morale e riprendere il cammino in competizioni internazionali. Un'occasione per confrontarsi con una squadra storica e dimostrare il proprio valore in un contesto di rilievo.
Obbligato a cancellare la pessima prestazione nel Derby dell’Appennino di domenica scorsa, il Bologna si appresta a tornare in campo oggi alle 18.45 per affrontare i prestigiosi Celtic di Glasgow nell’incontro valido per il 7° e penultimo turno della Fase Campionato di questa Europa League.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Napoli, notte fonda al Dall’Ara: a Bologna arriva la terza sconfitta in campionato per Conte
Bologna, niente paura. Mondi capovolti al Dall’Ara. Italiano contro la Juve per fare ancora la storiaBologna si prepara a ospitare un match cruciale tra Italiano e la sua ex Juve.
Argomenti discussi: Notte europea al Dall'Ara. Il Bologna incrocia la storia del glorioso Celtic; Il 27 settembre si celebra la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori; Champions League, Juventus-Benfica 2-0. Grande notte europea: gol e highlights; L'Europa al centro della notte bianca del liceo artistico Léontine e Giuseppe De Nittis di Barletta.
Ricerca. MEETmeTONIGHT, la Notte europea dei ricercatori, torna in piazza a Milano il 26 settembreArriva a Milano la terza edizione della notte Europea dei ricercatori, MEETmeTONIGHT, con laboratori interattivi, mostre, dibattiti e percorsi per le scuole dalle 13.30 alle 23.00 nei giardini Indro ... quotidianosanita.it
Al Kilometro Rosso la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatoriUna serata di esperimenti, musica, documentari e talk con scienziati e divulgatori, per scoprire il lato umano e divertente della ricerca venerdì 26 settembre, dalle 18 alle 24 Venerdì 26 settembre ... bergamonews.it
Allo stadio di Bergamo la prima notte europea del 2026: Dea a caccia di una vittoria per conquistare gli ottavi senza passare dai playoff Segui con noi la partita con tutti gli aggiornamenti - facebook.com facebook
Un’altra notte europea ci aspetta #UCL is in Bergamo #AtalantaAthletic #GoAtalantaGo x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.