Note di Cantiere Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte in concerto in Via Argiro

Il progetto Note di Cantiere, promosso dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture, continua con un concerto del Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte in via Argiro. L’iniziativa mira a trasformare il cantiere cittadino in uno spazio di musica e cultura, offrendo un’occasione di incontro e valorizzazione del territorio. Un appuntamento che unisce arte e comunità in un contesto urbano in evoluzione.

Prosegue la rassegna musicale Note di Cantiere, l'iniziativa promossa dal Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture, per trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto.Il prossimo appuntamento avrà luogo domani, venerdì 23 gennaio, a partire dalle ore 18.30. Note di Cantiere: domani a Bari Soul Eyes Trio e Luciana NegroponteIl nono appuntamento del cartellone si terrà domani, venerdì 23 gennaio, a partire dalle ore 18.30. Sul palco si esibiranno Luciana Negroponte (voce), Michele Carrabba (sassofono), Vito Di Modugno ... Note di Cantiere a Bari: Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte in concerto gratuito venerdì 23 gennaioBARI - Venerdì 23 gennaio il cantiere di via Argiro a Bari si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per il nono appuntamento di Note di Cantiere, l'iniziativa del Comune in collaborazione con Pu ...

