Il film “Norimberga”, diretto e co-prodotto da James Vanderbilt, suscita dubbi sulla sua rappresentazione storica. Piuttosto che una ricostruzione fedele degli eventi, sembra indirizzato a veicolare un’interpretazione ideologica. In un’epoca in cui l’accuratezza storica è fondamentale, è importante analizzare criticamente il contenuto e le prospettive presentate dall’opera.

Roma, 22 gen – Il film “Norimberga”, diretto e co-prodotto da James Vanderbilt, si presenta non come un’autentica opera di ricostruzione storica, ma come l’ennesimo prodotto di propaganda ideologica. Partendo da una premessa apparentemente solida, il celebre processo ai criminali nazisti, l’opera scivola rapidamente in una serie di falsificazioni, omissioni e messaggi preordinati che servono un’agenda precisa: consolidare il dogma della Shoah e lanciare un avvertimento politico per il presente americano. Norimberga a processo. La scelta più gravida di conseguenze è l’assoluta assenza della Russia e della Francia tra i vincitori e i giudici. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - “Norimberga” di James Vanderbilt ripropone una narrazione falsata e dogmatica

