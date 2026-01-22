Nordio difende l’avviso di arresto | Nessun fuggi fuggi i grandi criminali sono esclusi Falso | vale anche per i narcotrafficanti

L’avviso di arresto, noto anche come interrogatorio preventivo, è uno strumento giuridico volto a garantire il rispetto delle procedure e la tutela dei diritti. Nordio aveva dichiarato che tale misura escluderebbe i grandi criminali, ma questa affermazione non corrisponde alla realtà, poiché si applica anche a narcotrafficanti e altri soggetti coinvolti in attività criminali di rilievo. È importante comprendere correttamente le funzioni e i limiti di questa misura.

L'interrogatorio preventivo, il cosiddetto " avviso di arresto ", non è affatto una " salvaguardia per i grandi criminali ": i giornali che lo scrivono dovrebbero " documentarsi meglio ". Così ha detto Carlo Nordio nell'Aula della Camera, intervenendo in sede di replica dopo il dibattito sulle sue comunicazioni sull'amministrazione della giustizia. Appena presa la parola, il ministro ha risposto ai vari deputati – tra cui Anna Ascani del Pd e Sergio Costa del Movimento 5 stelle – che gli hanno ricordato i danni causati dalla sua legge del 2024, in base alla quale, prima di disporre l'arresto di un indagato, il gip lo deve convocare con almeno cinque giorni di anticipo per sentire le sue ragioni, mettendogli a disposizione gli atti dell'inchiesta.

