A due mesi dalle elezioni, l'attenzione si concentra sul referendum, con molte discussioni che sembrano già decise. Nordio invita a superare le litanie petulanti, sottolineando come le questioni siano ormai chiare. In questo contesto, l’attenzione si sposta sulle scelte che influenzeranno il futuro, lasciando da parte le polemiche sterili. È importante seguire con attenzione le dinamiche in corso, per comprendere appieno le implicazioni di questa fase politica.

A due mesi esatti dall’apertura delle urne, la sentenza è già scritta: ogni strada, ogni polemica, porta dritta al referendum. Ieri il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, avrebbe dovuto presentare la classica relazione annuale sullo stato della giustizia tanto alla Camera quanto al Senato. Un appuntamento di routine, sulla carta. Ma questo è un anno diverso dagli altri, ed è lo stesso Guardasigilli a scagliare la prima pietra dello scandalo quasi alla fine del suo duplice intervento: "Il pubblico ministero sottomesso al governo è una pesante litania", scandisce tra le proteste della sinistra, difendendo a spada tratta la sua riforma che "attua, dal punto di vista costituzionale, una rivoluzione processuale voluta quarant’anni fa da Vassalli". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

