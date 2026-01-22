Non solo virus | frequentare l’asilo regala ai bambini il 28,4% di nuovi batteri utili alla crescita superando il 20% trasmesso dalla famiglia

Uno studio pubblicato su Nature evidenzia che frequentare l'asilo permette ai bambini di acquisire il 28,4% di batteri benefici, superiore al 20% trasmesso dalla famiglia. Questa interazione sociale contribuisce allo sviluppo del sistema immunitario e favorisce il recupero dopo trattamenti antibiotici, sottolineando l’importanza della socializzazione precoce per la crescita sana dei più piccoli.

Quando arriva il momento di inserire un figlio al nido, la preoccupazione principale dei genitori riguarda quasi sempre la salute. Il timore di febbri, raffreddori e virus gastrointestinali è concreto e giustificato. Eppure, una ricerca condotta dall’Università di Trento e pubblicata sulla rivista Nature suggerisce di guardare alla questione in modo diverso: stare insieme agli altri bambini arricchisce la flora batterica intestinale, con benefici che durano nel tempo. Lo studio “Baby-to-baby strain transmission shapes the developing gut microbiome” ha seguito per un anno un gruppo di bambini al loro debutto in società.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

