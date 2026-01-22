Non solo Giovane | Abde Ezzalzouli nuova idea per l’attacco
Il Napoli valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo, puntando anche su Abde Ezzalzouli. Il giovane calciatore rappresenta una possibile alternativa alle soluzioni più tradizionali, offrendo versatilità e freschezza alla linea offensiva. La società continua a monitorare il mercato per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra, mantenendo un approccio attento e ponderato nelle future strategie di acquisto.
Il Napoli continua a esplorare più piste per rinforzare le corsie offensive. L’operazione Giovane resta centrale, ma non è l’unica sul tavolo della dirigenza azzurra, che sta ampliando il ventaglio di profili valutati per l’attacco. Accanto ai nomi già noti – come Raheem Sterling e Daniel Maldini – nelle ultime ore ha preso quota anche una candidatura internazionale. Si tratta di Abdessamad Ezzalzouli, per tutti Abde, esterno sinistro del Real Betis, classe 2000, reduce da una stagione intensa e da una delusione cocente a livello di Nazionale. Il marocchino, infatti, come Youssef En-Nesyri, ha vissuto la sconfitta più amara nella finale di Coppa d’Africa persa contro il Senegal, una partita entrata nella storia del torneo per il suo epilogo drammatico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Mercato Inter, idea Giovane dell’Hellas Verona per l’attacco nerazzurro
Juventus, non solo Mateta: idea Maldini per l’attaccoLa Juventus esplora diverse soluzioni per rafforzare il reparto offensivo, considerando non solo Jean-Philippe Mateta ma anche il talento di Daniel Maldini.
Argomenti discussi: Marocco, Abde difende Diaz: Questo errore lo renderà ancora più forte, un calciatore migliore.
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.