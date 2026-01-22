‘Non più alleati ma fornitori’ | Cerra spiega l’America e l’Italia post-Davos

Davos 2026 ha mostrato un panorama in evoluzione, dove l’attenzione si sposta dal simbolismo alle strategie concrete. Mentre i riflettori europei erano rivolti alle provocazioni di Trump, negli uffici del Dipartimento del Tesoro si delineava una riorganizzazione dell’egemonia americana. In questo contesto, Italia e Stati Uniti stanno riconsiderando i loro rapporti, passando da alleati a fornitori, in un processo di ristrutturazione più pragmatica e meno ideologica.

(Adnkronos) – Davos 2026 è stato definito da molti l’edizione del "pragmatismo ansioso". Mentre l’attenzione mediatica europea restava concentrata sulla retorica e sulle provocazioni di Donald Trump, nei fogli di calcolo del Dipartimento del Tesoro statunitense prendeva forma qualcosa di molto più strutturato: una ristrutturazione metodica dell’egemonia americana. Non la sua fine, ma la sua trasformazione. Rosario Cerra, fondatore e presidente del Centro Economia Digitale, in questo colloquio con l’Adnkronos spiega come Washington stia passando da una "diplomazia dei valori" a un realismo transazionale, in cui l’alleanza non è più un bene pubblico gratuito ma un servizio a pagamento, con costi e condizioni variabili.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il messaggio dell’America alla Cina: colpiremo i tuoi fornitori di energiaGli Stati Uniti hanno indicato la volontà di colpire i fornitori di energia della Cina, evidenziando la sua dipendenza da gas e petrolio importati.

Trump verso Davos:rappresento l'AmericaDonald Trump ha annunciato su Truth Social la sua partecipazione a Davos, sottolineando che l'America sarà adeguatamente rappresentata dalla sua presenza.

