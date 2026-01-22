Una mamma ha scoperto un mazzo di chiavi appartenenti alla polizia nello zaino della figlia di 4 anni. Emily Powell, residente negli Stati Uniti, ha condiviso il suo episodio, sottolineando come oggetti insoliti possano finire tra le cose dei più piccoli senza una spiegazione immediata. Questa vicenda evidenzia l’importanza di controllare regolarmente gli effetti personali dei bambini e di mantenere attenzione agli oggetti che trovano tra le loro cose.

Emily Powell, una mamma statunitense, ha trovato un mazzo di chiavi appartenenti a una pattuglia della polizia nello zaino di sua figlia. La donna ha dichiarato a Today.com di non avere idea di come il mazzo possa essere finito nella cartella della sua bimba di 4 anni. La piccola frequenta l’asilo e, talvolta, porta a casa strani oggetti, tra cui un “anello magico” rubato nell’ufficio del preside e un “coltello di Barbie”. Durante le vacanze di Natale, in fondo allo zaino è comparso un portachiavi giallo con la scritta “Iowa State Patrol” e un distintivo della polizia. La signora Emily ha deciso di documentare il ritrovamento su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non me lo so spiegare, porta a casa oggetti dall’asilo”: una mamma ha ritrovato un mazzo di chiavi appartenenti alla polizia nello zaino della figlia di 4 anni

Madre controlla lo zaino della figlia e trova un mazzo di chiavi della polizia: “Nessuno sa da dove arrivino”Una madre controlla lo zaino della figlia e scopre un mazzo di chiavi della polizia, senza sapere come siano finiti lì.

Minaccia di avere una bomba nello zaino e lo lancia verso la polizia. Arrestato 31enne a MilanoA Milano, un uomo di 31 anni di origini afghane è stato arrestato dopo aver simulato di avere una bomba nel suo zaino e averlo lanciato contro le forze dell'ordine.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Saremo una coppia fino alla fine - Lorraine de Foucher; Berrettini: Ho capito che ci sono momenti che vanno festeggiati e ricordati; Blanco: il video spoiler del nuovo singolo Anche a vent'anni si muore; Testo dell’inedito di Valentina caTene - Amici Diario | Witty TV.

Taremi verso il PSV? Il tecnico Bosz smentisce: Non so nulla, non me lo hanno mai propostoL'Inter è ancora alla ricerca di una nuova destinazione per Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano è ormai finito fuori dai piani della società e, dopo essere stato escluso dalla lisa per la Serie A, ... tuttomercatoweb.com

Milan, Pulisic: Con Conceicao è cambiato lo spirito. Meglio in Champions? Non me lo so spiegareAl fianco del tecnico rossonero Sergio Conceicao siede Christian Pulisic protagonista della conferenza stampa della vigilia di Dinamo Zagabria-Milan: Dove può arrivare in Champions il Milan? Abbiamo ... calciomercato.com

Roberto Mercadini, scrittore narratore, porta in scena il capolavoro di Melville in «Moby Dick - Sebbene molti abbiano tentato». «Oggi si avverte la necessità di capire, cerco di spiegare concerti complicati divertendo». - facebook.com facebook