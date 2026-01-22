Nella mattina di giovedì 22 gennaio a Pistoia, una donna si è spogliata in via Atto Vannucci, protestando contro la mancanza di lavoro e risorse. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti e dei carabinieri, intervenuti sul posto. Questo evento evidenzia le difficoltà sociali e personali che alcune persone affrontano, sottolineando l’importanza di un supporto adeguato e di interventi mirati.

Pistoia, 22 gennaio 2026 – Si è denudata in strada, lanciando i suoi vestiti e urlando contro tutti. Una protesta che ha attirato i passanti di via Atto Vannucci a Pistoia, in pieno centro, questa mattina giovedì 22 gennaio, intorno alle 10,30. Protagonista una donna, che è arrivata a spogliarsi completamente, incurante delle temperature. Motivo della protesta le sue difficoltà economiche e la impossibilità a trovare un impiego. In pochi minuti si è radunata molta gente in strada: residenti e impiegati degli uffici del quartiere, che hanno anche chiamato il 118 e le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i volontari della Misericordia di Pistoia, i carabinieri e la polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Non ho soldi e nessuno mi dà lavoro”. Donna si spoglia in strada, arrivano i carabinieri

