La corte d’appello di Torino ha deciso di non mantenere in detenzione Mohamad Shahin, imam della moschea di via Saluzzo, ritenuto dal Viminale un possibile rischio per la sicurezza nazionale. La decisione solleva interrogativi sulla valutazione dei pericoli e sulle misure restrittive applicabili in casi di questa natura, evidenziando il dibattito tra tutela della sicurezza e rispetto dei diritti.

Incredibile la decisione della corte d’appello di Torino su Mohamad Shahin, l’imam della moschea di via Saluzzo ritenuto un esponente della fratellanza musulmana è considerato dal Viminale un pericolo per la sicurezza nazionale: per loro non va detenuto in un CPR. Questo nonostante sia citato nella maxi inchiesta della procura di Genova sia cupola di Hamas in Italia, nonostante i suoi rapporti con soggetti come Musa Cerantonio, ritenuto uno dei jihadisti più pericolosi al mondo, nonostante la vicinanza all’Api di Mohammad Hannoun, considerato l’uomo di Hamas nel nostro paese. Eppure, si sono detti del parere che, sebbene nel corso del tempo si siano aggiunti elementi nuovi, continuano a mancare "concreti elementi per ritenere realmente sussistente la pericolosità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non è pericoloso". E le toghe liberano l'imam di Torino

A Torino le toghe "liberano" l'imam Shahin e la sinistra già esultaLa Corte d’appello di Torino ha deciso di liberare l'imam Mohamed Shahin dal centro di detenzione di Caltanissetta.

Le toghe liberano l’imam pro Hamas. Meloni: «La sicurezza è a rischio»La decisione della Corte d’Appello di liberare l’imam pro Hamas Mohamed Shahin ha suscitato forti polemiche, con il governo che ha espresso preoccupazione per la sicurezza.

