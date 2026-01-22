Non chiamatelo sesso estremo Tra corde fiducia e consenso | viaggio nella comunità Bdsm barese

Quando si parla di BDSM, si fa riferimento a pratiche relazionali e erotiche tra adulti consenzienti, fondate su fiducia, rispetto e consenso. Spesso frainteso o rappresentato in modo distorto, il BDSM coinvolge una vasta gamma di esperienze che vanno oltre gli stereotipi, come bondage, dominazione e sottomissione. In questo articolo, esploreremo la comunità bdsm barese, offrendo una prospettiva chiara e rispettosa su questa realtà.

Quando si sente parlare di Bdsm, termine che racchiude una vasta gamma di pratiche relazionali ed erotiche tra adulti consenzienti basate su bondage, dominazionesottomissione, sadismo e masochismo, bisogna mettere da parte i cliché cinematografici e le fantasie à la "Cinquanta sfumature".

